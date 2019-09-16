2019-09-16T08:34:42+03:00
Происшествия

На трассе под Самарой произошло массовое ДТП

Очевидцы сообщают, что авария "собрала" 4 легковых автомобиля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Все легковушки получили серьезные механические поврежденияВсе легковушки получили серьезные механические поврежденияФото: Соцсети
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Днем в воскресенье, 15 сентября, на трассе Самара - Димитровград произошло серьезное ДТП. В 70 км от столицы 63 региона столкнулись четыре автомобиля. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Проезжал мимо, жертв нет, но одной из легковушек хана полная, - поделился один из автомобилистов.

Обстоятельства аварии пока не известны. Судя по фотографиям в соцсетях, удар был довольно сильный. Машины буквально разбросало по дороге. На месте ДТП работали полицейские и медики. Подробности случившегося сейчас устанавливаются.

Фото: samara.dtp.official Фото: Instagram.com

Фото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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