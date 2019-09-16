2019-09-16T08:57:27+03:00
Общество

Концерт, памятная награда и поздравление от депутатов: Чапаевск отметил День города

Некогда маленький рабочий поселок отметил 108 лет со дня основания
Илона МАЙСКАЯ
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Фото: администрация ЧапаевскаФото: администрация Чапаевска
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В минувшие выходные в Самарской области отпраздновал свой день рождения еще один город. На этот раз большой праздник развернулся в Чапаевске. Город отметил 108 лет со дня основания. Местных жителей с Днем города приезжали поздравить депутат Госдумы РФ Евгений Серпер и депутат Самарской губернской думы Вячеслав Малеев.

- Раньше Чапаевск был маленький рабочим поселком, но благодаря усилиям и труду местных жителей он превратился в современный город. Сегодня он динамично развивается. От всей души желаю всем жителям крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо родной земли, а городу Чапаевску – дальнейшего развития, широких перспектив и процветания! - поздравил жителей Чапаевска с праздником Евгений Серпер.

В День города Чапаевску вручили памятный орден «Труд. Доблесть. Слава». Также в честь праздника, который прошел на Комсомольской площади, прошел концерт с участием местных коллективов и приглашенные артисты. Хедлайнером мероприятия стала певица Глюкоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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