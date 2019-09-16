Смертельное ДТП: под Самарой мужчина с ребенком катались на квадроцикле и упали в карьер

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-16T09:14:19+03:00

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются полицейские Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Один из них погиб, а другого увезли в больницу

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В минувшее воскресенье, 15 сентября, в Красноярском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Неподалеку от села Новосемейкино мужчина, катаясь с ребенком на квадроцикле, упал в карьер.

- В результате случившегося, 33-летний мужчина погиб, а 12-летний ребенок получил различные травмы. Его госпитализировали, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку. Им предстоит выяснить все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU