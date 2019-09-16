2019-09-16T09:26:39+03:00
Общество

В Самаре почти два месяца ищут пропавшего 17-летнего парня

Последний раз молодого человека видели 18 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самарской области разыскивают 17-летнего Илью Любаса. Молодой человек пропал в Самаре еще 18 июля, и с тех пор не выходит на связь. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы Ильи: рост 175 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. В чем он был одет в день исчезновения, неизвестно.

Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Елена, телефон: +7-927-012-58-70. Также все, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, могут сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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