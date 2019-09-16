Реставрация здания фабрики-кухни в Самаре займет около 2 лет
На этой неделе стартуют поиски подрядчика, который займется реставрацией фабрики-кухни на улице Ново-Садовой в Самаре. Министерство культуры РФ уже готовится объявить соответствующий конкурс.
- Все проектные работы по зданию завершены, проходит процесс передачи документации и имущественного комплекса самарскому филиалу Третьяковской галереи, - сообщили в пресс-службе депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, который является одним из инициаторов сохранения объекта.
Ожидается, что реставрация фабрики-кухни займет около 2 лет. Здание должны подготовить для оснащения музейным оборудованием до конца 2021 года. Напомним, что самарский филиал Третьяковки должен заработать в 2022 году.
ИСТОЧНИК KP.RU