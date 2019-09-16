Реставрация здания фабрики-кухни в Самаре займет около 2 лет

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-16T09:38:50+03:00

Самарский филиал Третьяковки откроет свои двери для посетителей в 2022 году Фото: Архив "КП"

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На этой неделе стартуют поиски подрядчика, который займется реставрацией фабрики-кухни на улице Ново-Садовой в Самаре. Министерство культуры РФ уже готовится объявить соответствующий конкурс.

- Все проектные работы по зданию завершены, проходит процесс передачи документации и имущественного комплекса самарскому филиалу Третьяковской галереи, - сообщили в пресс-службе депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, который является одним из инициаторов сохранения объекта.

Ожидается, что реставрация фабрики-кухни займет около 2 лет. Здание должны подготовить для оснащения музейным оборудованием до конца 2021 года. Напомним, что самарский филиал Третьяковки должен заработать в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU