2019-09-16T09:38:50+03:00
Общество

Реставрация здания фабрики-кухни в Самаре займет около 2 лет

Уже скоро минкульт РФ объявит торги по поиску подрядчика
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарский филиал Третьяковки откроет свои двери для посетителей в 2022 годуСамарский филиал Третьяковки откроет свои двери для посетителей в 2022 годуФото: Архив "КП"
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На этой неделе стартуют поиски подрядчика, который займется реставрацией фабрики-кухни на улице Ново-Садовой в Самаре. Министерство культуры РФ уже готовится объявить соответствующий конкурс.

- Все проектные работы по зданию завершены, проходит процесс передачи документации и имущественного комплекса самарскому филиалу Третьяковской галереи, - сообщили в пресс-службе депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, который является одним из инициаторов сохранения объекта.

Ожидается, что реставрация фабрики-кухни займет около 2 лет. Здание должны подготовить для оснащения музейным оборудованием до конца 2021 года. Напомним, что самарский филиал Третьяковки должен заработать в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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