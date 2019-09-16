В Самаре торговать в магазинах оказалось менее выгодно, чем на рынке

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-16T11:00:37+03:00

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ФАС нашла нарушения антимонопольного законодательства в действиях Самарской городской Думы. Поводом для проверки послужила жалоба регионального профсоюза предпринимателей на принятое депутатами два года назад постановление. В документе прописаны разные коэффициенты платы за использование земельных участков и находящихся на них строений - они зависят от типа, вида и места расположения. В результате, из-за установления высокой кадастровой стоимости коммерческой недвижимости в городе, арендная плата для тех, кто работает в стационарных магазинах, оказалась существенно выше, чем для рыночных торговцев. Бизнесмены посчитали, что это создает условия для дискриминации.

- Это ставит хозяйствующие субъекты, работающие на одном товарном рынке, заведомо в неравные условия и приводит к ограничению конкуренции, - согласились в антимонопольном ведомстве, изучив заявление.

УФАС выдало Думе предписание устранить нарушение и внести изменения в документ, однако депутаты его проигнорировали. Поэтому против Думы было возбуждено дело по нарушению антимонопольного законодательства, в результате которого Комиссия УФАС установила нарушение Закона о защите конкуренции. Теперь депутаты должны внести изменения в спорный документ и отменить или изменить коэффициенты.

ИСТОЧНИК KP.RU