2019-09-16T11:20:18+03:00
Общество

Отдохнут и поправят здоровье: в Самарскую область приехали дети из Луганска

В 63 регионе ребята проведут почти месяц
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В понедельник, 16 сентября, на железнодорожный вокзал Самары прибыли дети из Луганской народной республики. Они приехали в регион, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье.

- Всего на отдых в Самарскую область приехали 50 детей в возрасте от 9 до 17 лет и пять их сопровождающих. На эти цели из резервного фонда губернатора было выделено более 1,9 млн рублей. Здесь дети проведут 24 дня, - сообщил в правительстве Самарской области.

Гостей из Луганской народной республики разместят в детском центре «Березки», который находится в загородной зоне Новокуйбышевска в лесном массиве на берегу озера. Как отмечают в региональном правительстве, дети смогут не только оздоровиться, но и узнать много нового. Ребят будут водить на экскурсии в музеи Самары и Новокуйбышевска, а также устроят для них спортивные состязания и творческие мастерские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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