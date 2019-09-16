Отдохнут и поправят здоровье: в Самарскую область приехали дети из Луганска

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-16T11:20:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 16 сентября, на железнодорожный вокзал Самары прибыли дети из Луганской народной республики. Они приехали в регион, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье.

- Всего на отдых в Самарскую область приехали 50 детей в возрасте от 9 до 17 лет и пять их сопровождающих. На эти цели из резервного фонда губернатора было выделено более 1,9 млн рублей. Здесь дети проведут 24 дня, - сообщил в правительстве Самарской области.

Гостей из Луганской народной республики разместят в детском центре «Березки», который находится в загородной зоне Новокуйбышевска в лесном массиве на берегу озера. Как отмечают в региональном правительстве, дети смогут не только оздоровиться, но и узнать много нового. Ребят будут водить на экскурсии в музеи Самары и Новокуйбышевска, а также устроят для них спортивные состязания и творческие мастерские.

ИСТОЧНИК KP.RU