В Самаре двое «электриков» обчистили квартиру 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны из Самары стал жертвой псевдоэлектриков. Они оставили 98-летнего пенсионера без 25 тысяч рублей.
- Мужчина рассказал, что к нему в квартиру постучались двое неизвестных. Они представились электриками и сообщили о возможных проблемах с электропроводкой. Проведя «осмотр», они покинули жилище. После их ухода пенсионер понял, что у него пропали деньги, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские осмотрели место преступления и выяснили, что злоумышленники попали на камеру наружного видеонаблюдения. Они передвигались на автомобиле. Одного из злоумышленников — 28-летнего безработного жителя Большечерниговского района — задержали в Самаре, а второго — в Краснодарском крае, его доставили в Саратов. Сейчас мужчина находится под арестом.
Правоохранители подозревают, что злоумышленники могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям. Они просят всех, кто стал жертвой этих молодых людей, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (Дежурная часть УМВД по Самаре), 8 (846) 334-02-02, 278-24-00 (Дежурная часть отдела полиции № 4 УМВД по Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
ИСТОЧНИК KP.RU