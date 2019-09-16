В Самаре на улице Стара-Загора появятся еще 150 мест для парковки

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-16T12:06:38+03:00

Проблемы автомобилистов с тем, где оставить свои машины, после ремонта дороги заметно уменьшатся

Изменить размер текста: A A

В Самаре продолжается ремонт участка улицы Стара-Загора от улицы Советской Армии до улицы Ново-Вокзальной. Недавно рабочие уложили асфальт на кольце на пересечении с улицей XXII Партсъезда, а теперь занимаются обустройством новых парковочных мест возле парка имени Юрия Гагарина.

- Всего на участке улицы Стара-Загора предусмотрено 310 мест для парковки. После ремонтных работ здесь появятся еще 150 машино-мест. Таким образом, парковочная площадь увеличится почти наполовину. Завершить данный вид работ планируется к этой пятнице, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Вместе с этими работами дорожники продолжают менять бортовой камень, поднимать люки колодцев. Также они занимаются обустройством газонов и тротуаров. Последние привели в порядок на отрезке от Советской Армии до XXII Партсъезда. Осталось отремонтировать пешеходную зону от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной. Кроме того, дорожники сделали уширение проезжей части на перекрестке с улицей Советской Армии. В этом сезоне подобные работы проведут еще и на пересечении с улицей Ново-Вокзальной.

ИСТОЧНИК KP.RU