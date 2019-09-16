В Самарской области глава почтового отделения получила условный срок за присвоение денег клиентов

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-16T12:45:32+03:00

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Исаклинский районный суд вынес приговор руководительнице отделения «Почты России» в селе Мордово-Аделяково, которая обвинялась в мошенничестве и присвоении денег клиентов.

- Было установлено, что женщина поручила своим подчиненным собрать деньги с жителей села на подписку газет, но потом не внесла их в кассу. Она обратила в свою пользу более 25 тысяч рублей. Кроме того, она присвоила свыше 100 тысяч рублей, которые поступали от клиентов и хранились в кассе, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд признал женщину виновной и назначил ей 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Также она должна будет возместить причиненный ущерб. Его оценили в 101644 рубля. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU