АВТОВАЗ представил новую лимитированную серию автомобилей LADA
Тольяттинский АВТОВАЗ представил новые версии популярных моделей своих автомобилей. Это будет лимитированная серия под названием LADA #CLUB.
- Неотъемлемой частью серии станут шильды «#CLUB». Их разместили на багажной двери. Также у автомобилей будет новая обивка сидений с вышитым названием серии с оранжевых хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, датчики парковки и многое другое, - сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Новая лимитированная серия #CLUB будет представлена тремя семействами автомобилей LADA. Это Granta, XRAY и Largus. Они будут продаваться в комплектации Comfort с элементами топ-версий Luxe. Цены на них станут известны в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU