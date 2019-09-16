АВТОВАЗ представил новую лимитированную серию автомобилей LADA

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-16T13:03:07+03:00

Новую лимитированную серию авто можно будет узнать по шильде «#CLUB» на багажнике Фото: АвтоВАЗ

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Тольяттинский АВТОВАЗ представил новые версии популярных моделей своих автомобилей. Это будет лимитированная серия под названием LADA #CLUB.

- Неотъемлемой частью серии станут шильды «#CLUB». Их разместили на багажной двери. Также у автомобилей будет новая обивка сидений с вышитым названием серии с оранжевых хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, датчики парковки и многое другое, - сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Новая лимитированная серия #CLUB будет представлена тремя семействами автомобилей LADA. Это Granta, XRAY и Largus. Они будут продаваться в комплектации Comfort с элементами топ-версий Luxe. Цены на них станут известны в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU