2019-09-16T13:03:07+03:00
Авто

АВТОВАЗ представил новую лимитированную серию автомобилей LADA

В обновленном облике скоро появятся Granta, XRAY и Largus
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новую лимитированную серию авто можно будет узнать по шильде «#CLUB» на багажникеНовую лимитированную серию авто можно будет узнать по шильде «#CLUB» на багажникеФото: АвтоВАЗ
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Тольяттинский АВТОВАЗ представил новые версии популярных моделей своих автомобилей. Это будет лимитированная серия под названием LADA #CLUB.

- Неотъемлемой частью серии станут шильды «#CLUB». Их разместили на багажной двери. Также у автомобилей будет новая обивка сидений с вышитым названием серии с оранжевых хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, датчики парковки и многое другое, - сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Новая лимитированная серия #CLUB будет представлена тремя семействами автомобилей LADA. Это Granta, XRAY и Largus. Они будут продаваться в комплектации Comfort с элементами топ-версий Luxe. Цены на них станут известны в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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