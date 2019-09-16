Грозит исключение: Жигулевск внесли в состав «Самарской Луки» по ошибке

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-16T13:26:37+03:00

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В министерстве лесного хозяйства Самарской области прояснили ситуацию с выводом Жигулевска из состава национального парка «Самарская Лука». Как выяснилось, территория города и некоторых входящих в него сел, в числе которых Зольное, Ширяево и Солнечная поляна, оказались там по ошибке.

- В 2014 году в схему национального парка была ошибочно включена территория городского округа Жигулевск. В связи с этим и планируется ее вывод. Возможности замещения территорий «Самарской Луки» действующим законодательством не предусмотрена, - сообщили в Твиттере представители минлесхоза.

Предполагается, что вопрос с выводом Жигулевска из состава нацпарка будет решен в течение года. Напомним, что данная инициатива принадлежит местным чиновникам. Они заговорили об этом еще летом. По их мнению, такой шаг поможет решить проблемы местных жителей, связанных с недвижимостью. Сейчас их поселения входят в состав особо охраняемых территорий, где, согласно, законодательству, строить нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU