2019-09-16T13:26:37+03:00
Общество

Грозит исключение: Жигулевск внесли в состав «Самарской Луки» по ошибке

Городскому округу, включая села Зольное и Ширяево, собираются сменить статус
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вопрос с выводом Жигулевска из состава нацпарка планируется решить в течение годаВопрос с выводом Жигулевска из состава нацпарка планируется решить в течение годаФото: Соцсети
Изменить размер текста:

В министерстве лесного хозяйства Самарской области прояснили ситуацию с выводом Жигулевска из состава национального парка «Самарская Лука». Как выяснилось, территория города и некоторых входящих в него сел, в числе которых Зольное, Ширяево и Солнечная поляна, оказались там по ошибке.

- В 2014 году в схему национального парка была ошибочно включена территория городского округа Жигулевск. В связи с этим и планируется ее вывод. Возможности замещения территорий «Самарской Луки» действующим законодательством не предусмотрена, - сообщили в Твиттере представители минлесхоза.

Предполагается, что вопрос с выводом Жигулевска из состава нацпарка будет решен в течение года. Напомним, что данная инициатива принадлежит местным чиновникам. Они заговорили об этом еще летом. По их мнению, такой шаг поможет решить проблемы местных жителей, связанных с недвижимостью. Сейчас их поселения входят в состав особо охраняемых территорий, где, согласно, законодательству, строить нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24