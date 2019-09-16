Тольяттинский пловец выступит на Паралимпийских играх 2020 года в Токио

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-16T13:45:59+03:00

Сергей Сухарев получил квоту на участие благодаря успешному выступлению на чемпионате мира

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В минувшие выходные в Лондоне завершился чемпионат мира по плаванию под эгидой Международного паралимпийского комитета. В составе сборной России на этом турнире выступал тольяттинец Сергей Сухарев.

- Спортсмен из Тольятти Сергей Сухарев завоевал «серебро» на дистанции 50 метров вольным стилем, - сообщили в Твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Помимо награды, пловец получил еще квоту на участие в Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в столице Японии — Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU