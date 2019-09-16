Тольяттинский пловец выступит на Паралимпийских играх 2020 года в Токио
Сергей Сухарев получил квоту на участие благодаря успешному выступлению на чемпионате мира
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В минувшие выходные в Лондоне завершился чемпионат мира по плаванию под эгидой Международного паралимпийского комитета. В составе сборной России на этом турнире выступал тольяттинец Сергей Сухарев.
- Спортсмен из Тольятти Сергей Сухарев завоевал «серебро» на дистанции 50 метров вольным стилем, - сообщили в Твиттере представители министерства спорта Самарской области.
Помимо награды, пловец получил еще квоту на участие в Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в столице Японии — Токио.
ИСТОЧНИК KP.RU