«Большой брат» уже в Самаре: на ж/д вокзале появилась система распознавания лиц

СЕГОДНЯ 14:08 2019-09-16T14:08:14+03:00

Власти планируют внедрить ее еще в метро и на автовокзале

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Самару продолжают превращать в «умный город». Недавно на железнодорожном вокзале областной столицы внедрили систему цифрового распознавания лиц. Пока она работает в тестовом режиме.

- Систему планируется внедрить и на других объектах Самарской области. К примеру, на станциях самарского метрополитена и на центральном автовокзале, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Сейчас власти ищут подрядчика, который займется разработкой проекта по оснащению объектов региона системой распознавания лиц. Напомним, что впервые эта система была опробована во время ЧМ-2018 на фестивале болельщиков на площади Куйбышева. Благодаря ей полицейским удалось поймать несколько иностранцев, которые успели «покуролесить» на других подобных мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU