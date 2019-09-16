2019-09-16T14:08:14+03:00
Общество

«Большой брат» уже в Самаре: на ж/д вокзале появилась система распознавания лиц

Власти планируют внедрить ее еще в метро и на автовокзале
Анастасия ФИЛАТОВА
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Система распознавания лиц поможет выявлять преступниковСистема распознавания лиц поможет выявлять преступниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Самару продолжают превращать в «умный город». Недавно на железнодорожном вокзале областной столицы внедрили систему цифрового распознавания лиц. Пока она работает в тестовом режиме.

- Систему планируется внедрить и на других объектах Самарской области. К примеру, на станциях самарского метрополитена и на центральном автовокзале, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Сейчас власти ищут подрядчика, который займется разработкой проекта по оснащению объектов региона системой распознавания лиц. Напомним, что впервые эта система была опробована во время ЧМ-2018 на фестивале болельщиков на площади Куйбышева. Благодаря ей полицейским удалось поймать несколько иностранцев, которые успели «покуролесить» на других подобных мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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