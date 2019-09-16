2019-09-16T14:55:04+03:00
Общество

Остерегайтесь деревьев и остановок: в Самарской области усилится ветер

Стихия начнет бушевать к вечеру 16 сентября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Порывы ветра в регионе будут достигать 15-18 м/сПорывы ветра в регионе будут достигать 15-18 м/сФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Погода в Самарской области продолжает ухудшатся. К дождю прибавится сильный ветер. По данным синоптиков, он усилится до 15-18 м/с.

- С 19 часов 16 сентября до 19 часов 17 сентября в Самарской области прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-11 °С, днем 17-22 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области советует жителям по возможности не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не ходить и не стоять около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, ЛЭП, недостроями. Автомобилистам рекомендуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Также водителей призывают быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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