2019-09-16T16:03:05+03:00
Общество

В правительстве Самарской области обсудят стратегическое развитие региона

Кабмин проведет совместное заседание с советом при губернаторе
Илона МАЙСКАЯ
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Совместное заседание правительства и совета при губернаторе пройдет 17 сентябряСовместное заседание правительства и совета при губернаторе пройдет 17 сентября
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Во вторник, 17 сентября, в Самаре пройдет совместное расширенное заседание регионального правительства и совета при губернаторе. Оно будет посвящено вопросам стратегического развития региона.

Мероприятие пройдет в 12 часов в конференц-зале здания правительства Самарской области, которое находится на улице Молодогвардейской, 210. Также будет организована прямая трансляция заседания. Ее можно будет посмотреть онлайн на сайте регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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