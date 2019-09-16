В правительстве Самарской области обсудят стратегическое развитие региона
Кабмин проведет совместное заседание с советом при губернаторе
Совместное заседание правительства и совета при губернаторе пройдет 17 сентября
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Во вторник, 17 сентября, в Самаре пройдет совместное расширенное заседание регионального правительства и совета при губернаторе. Оно будет посвящено вопросам стратегического развития региона.
Мероприятие пройдет в 12 часов в конференц-зале здания правительства Самарской области, которое находится на улице Молодогвардейской, 210. Также будет организована прямая трансляция заседания. Ее можно будет посмотреть онлайн на сайте регионального правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU