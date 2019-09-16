В правительстве Самарской области обсудят стратегическое развитие региона

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-16T16:03:05+03:00

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Во вторник, 17 сентября, в Самаре пройдет совместное расширенное заседание регионального правительства и совета при губернаторе. Оно будет посвящено вопросам стратегического развития региона.

Мероприятие пройдет в 12 часов в конференц-зале здания правительства Самарской области, которое находится на улице Молодогвардейской, 210. Также будет организована прямая трансляция заседания. Ее можно будет посмотреть онлайн на сайте регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU