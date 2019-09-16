Из Самары в Санкт-Петербург в октябре запустят еще один рейс

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-16T16:24:07+03:00

Еще один самолет начнет летать в Санкт-Петербург с 27 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самолеты по этому направлению будут курсировать по нечетным дням

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В аэропорту Курумоч изменится расписание полетов. В октябре будет запущен новый рейс по маршруту Самара — Санкт-Петербург.

- С 27 октября по нечетным дням недели из аэропорта Пулково в Самару и в обратном направлении будет летать самолет Boeing 737-800 авиакомпания «Победа». Время в пути составит 2 часа 15 минут, - сообщает пресс-служба самарского аэропорта.

Так, из Санкт-Петербурга самолет будет отправляться в 10:15, а прибывать в Самару в 13:30 по местному времени. В обратном направлении запланирован рейс на 14:00. В Пулково он будет прилетать в 15:20 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU