2019-09-17T09:31:38+03:00
Общество

В Самаре движение трамваев до Хлебной площади пообещали восстановить после открытия Фрунзенского моста

Рельсы уложат в рамках отдельного проекта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пока трамвайных путей на обновленной улице Фрунзе не наблюдаетсяПока трамвайных путей на обновленной улице Фрунзе не наблюдаетсяФото: Twitter.com
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В Самаре восстановят движение трамваев до Хлебной площади. Рельсы, которые убрали из-за работ по строительству Фрунзенского моста, вернут, правда, произойдет это еще не скоро.

- Трамвай до Хлебной площади будет восстановлен в рамках отдельного проекта. Он будет, как и прежде, ездить через улицу Фрунзе. Движение будет запущено после открытия мостового перехода, - сообщили в Твиттере представители департамента транспорта Самары.

Что собой представляет этот отдельный проект и сколько потребуется времени на его реализацию, чиновники пока не уточняют. Также пока нет ответа на вопрос, как трамваи поедут по улице Фрунзе, если там уже начали укладывать асфальт без учета рельсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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