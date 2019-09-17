В Тольятти в приют для бездомных поставляли молоко-фальсификат

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-17T09:52:48+03:00

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В Тольятти в приют для бездомных поставляли некачественное молоко. Специалисты нашли в продукте растительные масла.

- В соцучреждении были отобраны пробы ультрапастеризованного молока 2,5%. Анализ показал, что в продукции производства Саратовской области присутствуют растительные масла, что является грубы нарушением. Молоко было признано фальсификатом, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

В связи с этим самарские специалисты направили материалы проверки своим коллегам в Саратовскую область, чтобы те приняли необходимые меры.

Также недавно сотрудники Россельхознадзора нашли фальсификаты на Тольяттинской станции переливания крови и в еще одном медучреждении Автограда. В молоке, которое туда поставлялось, также были растительные масла и жиры. Производителям некачественного молока направили предписания о прекращении действия их деклараций.

ИСТОЧНИК KP.RU