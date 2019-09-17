В Тольятти в приют для бездомных поставляли молоко-фальсификат
В Тольятти в приют для бездомных поставляли некачественное молоко. Специалисты нашли в продукте растительные масла.
- В соцучреждении были отобраны пробы ультрапастеризованного молока 2,5%. Анализ показал, что в продукции производства Саратовской области присутствуют растительные масла, что является грубы нарушением. Молоко было признано фальсификатом, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
В связи с этим самарские специалисты направили материалы проверки своим коллегам в Саратовскую область, чтобы те приняли необходимые меры.
Также недавно сотрудники Россельхознадзора нашли фальсификаты на Тольяттинской станции переливания крови и в еще одном медучреждении Автограда. В молоке, которое туда поставлялось, также были растительные масла и жиры. Производителям некачественного молока направили предписания о прекращении действия их деклараций.
ИСТОЧНИК KP.RU