Новое здание для театра-студии «Грань» спроектирует Самарский политех

СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-17T10:10:00+03:00

Вуз уже подготовил несколько эскизов будущего пристанища для артистов

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Стало известно, кто спроектирует новое здание для театра-студии «Грань» в Новокуйбышевске. В конкурсе по выбору проектировщиков выиграл Самарский государственный технический университет. В понедельник, 16 сентября, был подписан соответствующий контракт. Об этом сообщает пресс-служба Самарского политеха.

Разработчики предлагают снабдить здание большими окнами

- Мы представили 9 вариантов эскизов планировочных решений, описание внешнего вида и интерьера здания. Каким будет окончательный выбор, пока не известно. Еще необходимо провести проектно-изыскательские работы и согласовать архитектурно-планировочные решения с заказчиком, - рассказал директор центра инженерно-технических разработок политеха Вячеслав Романчиков.

Проект предусматривает обустроить здание с элементами геометрии

Предполагается, что специалисты разработают проект здания театра к концу марта 2020 года. Напомним, что его хотят разместить в сквере «Слава Труду». Ранее сообщалось, что здание построят до конца 2020 года как подарок в честь 50-летия театра-студии «Грань».

ИСТОЧНИК KP.RU