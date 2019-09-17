Новое здание для театра-студии «Грань» спроектирует Самарский политех
Стало известно, кто спроектирует новое здание для театра-студии «Грань» в Новокуйбышевске. В конкурсе по выбору проектировщиков выиграл Самарский государственный технический университет. В понедельник, 16 сентября, был подписан соответствующий контракт. Об этом сообщает пресс-служба Самарского политеха.
Разработчики предлагают снабдить здание большими окнами
- Мы представили 9 вариантов эскизов планировочных решений, описание внешнего вида и интерьера здания. Каким будет окончательный выбор, пока не известно. Еще необходимо провести проектно-изыскательские работы и согласовать архитектурно-планировочные решения с заказчиком, - рассказал директор центра инженерно-технических разработок политеха Вячеслав Романчиков.
Проект предусматривает обустроить здание с элементами геометрии
Предполагается, что специалисты разработают проект здания театра к концу марта 2020 года. Напомним, что его хотят разместить в сквере «Слава Труду». Ранее сообщалось, что здание построят до конца 2020 года как подарок в честь 50-летия театра-студии «Грань».
ИСТОЧНИК KP.RU