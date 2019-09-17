"Лежал и хрипел": в Тольятти парень упал с четвертого этажа и погиб

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-17T11:31:59+03:00

Пока не понятно, была ли смерть погибшего криминальной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Вчера днем, в понедельник 16 сентября, в Тольятти произошло ЧП. Там упал с четвертого этажа дома на улице Автостроителей молодой человек и погиб. Все случилось примерно в 14-00.

- Он лежал 10 минут, хрипел. Реакций не было ни в движениях, ни в глазах. Врачи скорой сразу сказали, что могут не успеть довезти его до больницы, - рассказывают очевидцы.

В итоге потерпевший скончался в машине скорой помощи. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители.

- По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Процессуального решения пока не принято, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU