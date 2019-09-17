2019-09-17T11:47:20+03:00
Общество

В Самарской области до конца лета 2020 года отремонтируют три моста

На эти цели из областного бюджета хотят выделить более 100 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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В порядок приведут мосты в Пестравском, Сызранском и Кинельском районахВ порядок приведут мосты в Пестравском, Сызранском и Кинельском районахФото: Архив "КП"
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В Самарской области в следующем году собираются отремонтировать три моста. Речь идет о тех путепроводах, которые расположены в Пестравском, Сызранском и Кинельском районах. Власти региона уже объявили соответствующие торги.

Так, в порядок приведут мост через реку Малую Овсянку на 19 км трассы «Пестравка — Майский — Крюково»; мост через дорогу «Обход Сызрани» с выходом на трассу «МоскваСамара»; и мост через реку Тростянку на 7 км трассы «Усть-Кинельский — Новый Сарбай» - аул Казахский — Красный Ключ — «Урал — Муханово».

За ремонт первого моста областные власти готовы заплатить 26,2 млн рублей, за второй — 31,8 млн рублей, а третий может обойтись в 43,7 млн рублей. Все три моста должны обновить до конца лета 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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