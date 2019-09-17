2019-09-17T13:50:47+03:00
Происшествия

В Самаре на пересечении Крупской и Водников маршрутка протаранила столб

По словам очевидцев, водитель коммерческого автобуса не поделил перекресток с легковушкой
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Сергей Мясоедов / ДТП 163 СамараФото: Сергей Мясоедов / ДТП 163 СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

Во вторник, 17 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Крупской и Водников столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Маршрутка столкнулась с иномаркой, а потом поменяла траекторию движения, вылетела на тротуар и врезалась в столб со светофором, - поделились свидетели происшествия.

Кто спровоцировал аварию, пока не известно. Также нет информации о том, пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося. Установить все детали ДТП предстоит сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я не успела спросить его имя»: неизвестный «волшебник» помог семье из Сызрани отправить на реабилитацию тяжелобольную девочку
В октябре потребители АО "СамГЭС" получат новые, более информативные платежки
Депутаты губДумы обсудили сохранение исторического облика Самары
Самый многочисленный: Шестой кассационный начнет работу с 1 октября
Супруги из Самарской области, воспитывающие 8 детей, поборются за звание лучшей семьи в ПФО
Продемонстрируют таланты и физподготовку: воспитанники самарских детдомов примут участие в фестивале ПФО «Вернуть детство»
В Самарской области продлили действие штормового предупреждения
Не хватало денег: в Тольятти начальница почтового отделения присвоила более 90 тысяч рублей
Самарцы смогут отслеживать передвижение автобуса № 480 в «Прибывалке»
Решат проблему с заторами: в Самаре на пересечении Победы и Земеца поставят светофор
Супруги из Самары выиграли в лотерею автомобиль за 700 тысяч рублей и отказались от него
В Самаре нашли коллектора, который одолевал звонками новокуйбышевский детский сад
Звезды научат: в Самаре открывается академия шоу-бизнеса и телевидения
Стало известно, сколько стоили «шоколадные» ванны попавшей в скандал чиновницы
"Хотела поделиться впечатлениями о приятном": чиновница извинилась за селфи в "шоколадной" ванне