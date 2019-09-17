В Самаре на пересечении Крупской и Водников маршрутка протаранила столб
По словам очевидцев, водитель коммерческого автобуса не поделил перекресток с легковушкой
Фото: Сергей Мясоедов / ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Во вторник, 17 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Крупской и Водников столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- Маршрутка столкнулась с иномаркой, а потом поменяла траекторию движения, вылетела на тротуар и врезалась в столб со светофором, - поделились свидетели происшествия.
Кто спровоцировал аварию, пока не известно. Также нет информации о том, пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося. Установить все детали ДТП предстоит сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU