Самарцы смогут отслеживать передвижение автобуса № 480 в «Прибывалке»

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-17T15:10:10+03:00

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Приложение «Прибывалка» скоро начнет показывать передвижение не только городских автобусов, но и межмуниципальных. Первым в нем протестируют автобус № 480, маршрут которого пролегает от железнодорожного вокзала в Самаре до микрорайона «Кошелев-Парк». Такое решение чиновники приняли после просьб жителей.

- В Самаре работает «Прибывалка», которая позволяет узнать, когда придет общественный транспорт. Однако межмуниципальные маршруты не подключены к ней. ГЛОНАСС есть на 100% автобусов, поэтому добавить их в «Прибывалку» технической проблемы нет, - обратился в Твиттере к минтрансу один из самарцев.

В министерстве транспорта Самарской области в ответ на это сообщили, что маршрут № 480 будет пробно включен в «Прибывалку» к 15 октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU