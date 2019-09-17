2019-09-17T16:19:03+03:00
Общество

Продемонстрируют таланты и физподготовку: воспитанники самарских детдомов примут участие в фестивале ПФО «Вернуть детство»

Окружной этап мероприятия пройдет в Саранске
Илона МАЙСКАЯ
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На фестиваль поедет делегация детей из нескольких соцучреждений Самарской областиНа фестиваль поедет делегация детей из нескольких соцучреждений Самарской области
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Воспитанники детских домов Самарской области примут участие в фестивале ПФО «Вернуть детство», который пройдет в эти выходные, 20-21 сентября, в Саранске. Это мероприятие проходит под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

На фестиваль отправятся те ребята, которые ранее проявили себя на региональных конкурсах. Это воспитанники Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей: «Единство», «Созвездие» (Тольятти), «Искра» (Сызрань), «Иволга» (Самара) и Комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник» из Сызрани.

На окружном фестивале ребятам предстоит принять участие в соревнованиях по 5 видам спортивной программы: волейболу, мини-футболу, легкоатлетической эстафете, шашкам и настольному теннису. Также в Саранске их ждут интеллектуально-развивающие игры, выставка прикладного искусства и мастер-классы. Завершит фестиваль гала-концерт «Звезды детства». В него войдут лучшие номера в номинациях «вокал», «танец», «художественное слово» и «оригинальный жанр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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