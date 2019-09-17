2019-09-17T17:02:58+03:00
Общество

Самый многочисленный: Шестой кассационный начнет работу с 1 октября

Правда, работать он пока будет не в здании на Крымской площади.
Лариса СТЕПАНОВА
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Шестой кассационный суд будет работать в здании на Крымской площадиШестой кассационный суд будет работать в здании на Крымской площадиФото: Архив "КП"
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Определена дата начала работы Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре. Он откроет свои двери 1 октября. Этот суд станет самым большим по численности судей в системе создаваемых кассационных судов. Под его юрисдикцию попадут девять регионов ПФО с населением около 22 млн. человек. Здесь будут пересматривать решения, принятые судами Республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции.

- Законом определен срок начала деятельности судом не позднее 1 октября 2019 года. Суд начал формироваться с момента назначения председателя суда с сентября 2018 года. На сегодняшний день в штате суда работает почти 200 человек, назначено 74 судьи из 113. К нам направили судей из Красноярска, из Смоленской области и еще из 14 регионов, - сказал председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов.

Размещение на территории Самары Шестого кассационного суда общей юрисдикции стало возможным благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Для размещения суда выделили здание на Крымской площади. Сейчас здесь завершаются строительные работы, объект находится в высокой степени готовности. Планируется, что здание будет передано суду в ноябре этого года, после завершения строительных работ и ввода здания в эксплуатацию.

До этого времени Шестой кассационный суд будет работать в других зданиях. С 1 октября и до передачи здания на Крымской площади суду судебная коллегия по уголовным делам временно будет работать в здании по адресу: ул. Рабочая, 21. А судебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по административным делам - на ул. Льва Толстого, 115.

ИСТОЧНИК KP.RU

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