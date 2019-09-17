В Самарской области при строительстве многоквартирного дома похитили более 1,2 млн рублей дольщиков

СЕГОДНЯ 18:20 2019-09-17T18:23:30+03:00

Часть денег дольщиков пропала, а дом все еще не достроили Фото: Архив "КП"

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В Самарской области при строительстве многоквартирного жилого дома в поселке Волжский Красноярского района пропали деньги, которые вложили дольщики. Было похищено более 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- В 2015 году ООО «Инвектор» получило разрешение на строительство трехэтажного дома общей площадью 3,9 тысяч квадратных метров на улице Жилгородок, 21А. После этого директор компании заключил 37 договоров долевого участия на сумму более 30 млн рублей. Однако после двух лет строительства работы на объекте были приостановлены, - рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас дом готов примерно наполовину. Прокуратура провела проверку и выяснила, что часть денег дольщиков была похищена. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU