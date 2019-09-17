Признали банкротом: в отношении компании-владельца "Кинапа" в Самаре ввели конкурсное производство
Компанию "Самарский деловой центр", которая является оператором развлекательного центра "Кинап" на набережной Волги, официально признали банкротом. Такое решение вынес арбитражный суд Самарской области.
Инициатором банкротства стала инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Самары. Позже к делу подключились кредиторы компании - "Самараэнерго" и рухнувший "Газбанк".
Задолженность "Самарского делового центра" оценивается в несколько десятков миллионов рублей. В отношении компании открыто конкурсное производство. Оно займет около полугода. Сейчас решается вопрос, каким образом компания будет погашать свои долги.
ИСТОЧНИК KP.RU