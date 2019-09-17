2019-09-17T19:10:14+03:00
Общество

Признали банкротом: в отношении компании-владельца "Кинапа" в Самаре ввели конкурсное производство

Организация задолжала своим кредиторам несколько десятков миллионов рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас решается вопрос, как компания будет погашать свои долгиСейчас решается вопрос, как компания будет погашать свои долгиФото: Яндекс.Карты
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Компанию "Самарский деловой центр", которая является оператором развлекательного центра "Кинап" на набережной Волги, официально признали банкротом. Такое решение вынес арбитражный суд Самарской области.

Инициатором банкротства стала инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Самары. Позже к делу подключились кредиторы компании - "Самараэнерго" и рухнувший "Газбанк".

Задолженность "Самарского делового центра" оценивается в несколько десятков миллионов рублей. В отношении компании открыто конкурсное производство. Оно займет около полугода. Сейчас решается вопрос, каким образом компания будет погашать свои долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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