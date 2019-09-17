Пламя охватило квартиру и крышу дома: в поселке Заливное при пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 21:26 2019-09-17T21:26:13+03:00

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Во вторник, 17 сентября, в поселке Заливное в Богатоваском районе произошло ЧП. Там на улице Дорожной, 9 в восьмом часу вечера загорелся одноэтажный частный дом на двух хозяев.

- Сообщение о возгорании поступило в 19:44. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Горит одна квартира дома и кровля по всей площади. Пожарные работают по повышенному рангу 1-БИС, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. Пожарные нашли в доме тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается. Работы на месте пожара все еще продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU