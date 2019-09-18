2019-09-18T08:53:53+03:00
Общество

Парковок не будет: площадку на Физкультурной в Самаре решили оставить для выгула собак

Чиновники приняли решение отменить торги на аренду участков за Дворцом спорта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @Aleksey_smrФото: @Aleksey_smrФото: Twitter.com
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В Самаре отменят торги на земельные участки, которые находятся за Дворцом спорта на улице Физкультурной. Ранее их планировали отдать в аренду под временные стоянки, однако жители Промышленного района выступили против такого решения. По их словам, эта территория давно уже используется для выгула собак. Проблем с парковками в районе нет, поэтому горожане попросили придать этой площадке статуса кинологической.

- Площадкой пользуется огромное количество жителей Самары. Там проходят городские и областные соревнования с выставками. Проблемы парковок в квартале нет. Отдайте территорию району для реализации площадки для собак, - обратились в Твиттере к чиновникам самарцы.

Аукционы на право заключения аренды участков на улице Физкультурной должны были провести 20 сентября, но чиновники прислушались к мнению горожан и отменили их.

- Принимая во внимание обращения жителей Самары о необходимости создания в границах указанной территории площадки для выгула и дрессировки собак, нами принято решение об отмене планируемых к проведению аукционов, — сообщили в министерстве имущественных отношений Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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