На трассе в Самарской области неизвестный насмерть сбил мужчину и уехал
Сегодня, в среду 18 сентября, в Самарской области произошло смертельное ДТП. Предположительно, в период с двух до трех ночи, на 87 километре трассы "Самара-Ульяновск" насмерть был сбит 40-летний мужчина.
- Его сбили напротив кафе "Малинка" в Красноярском районе рядом с селом Калиновка. На месте работают сотрудники ГАИ. Говорят, что сбила мужчину иномарку, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" местные жители.
В полиции информацию подтвердили. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас силовики разыскивают неизвестного автолюбителя. Всех очевидцев просят обращаться по телефонам 8(84657) 21275 или 112, 02.
ИСТОЧНИК KP.RU