В Самаре десятки клещей атаковали на прогулке домашнюю собаку

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-18T12:13:11+03:00

По словам хозяйки питомца, их было так много, что они с легкостью могли унести его в лес

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Сезон активности клещей подходит к концу, но эти вредители по-прежнему продолжают нападать на людей и домашних питомцев. Так, недавно жертвой клещей стала собака одной из жительниц Самары. Они атаковали ее во время прогулки.

- После прогулки нашла на теле питомца несколько десятков клещей. Никогда не видела такого большого количества. Они же его в лес могли утащить, - приводит guberniatv.ru слова горожанки.

По словам женщины, серьезных последствий после такого близкого «знакомства» собаки с клещами удалось избежать. К счастью, она заранее позаботилась о здоровье своего питомца и приобрела для него специальное лекарство.

Отметим, что в этом году сезон активности клещей начался в апреле. На протяжении всего лета в Самаре и области проводились обработки парков, скверов и других территорий, но нападений клещей полностью избежать не удалось. Планируется, что сезон активности этих вредителей закончится в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU