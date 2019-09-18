В Тольятти 8-летний мальчик угодил под колеса «Весты»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-18T12:57:29+03:00

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В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал 8-летний мальчик. Авария произошла во вторник, 17 сентября, на Рябиновом бульваре.

- В 11 часов водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь по Рябиновому бульвару, в районе дома № 1 сбил мальчика. Ребенок в это время переходил проезжую часть справа налево по ходу движения машины, - рассказали в отделе ГИБДД Тольятти.

В результате произошедшего мальчик получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU