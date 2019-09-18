В Самаре на ремонтируемом участке проспекта Кирова открыли четырехполосное движение

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-18T14:16:42+03:00

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В среду, 18 сентября, в Самаре открыли четырехполосное движение по ремонтируемому участку проспекта Кирова — от одноименного моста до улицы Ветлянской. Пока дорожники уложили там нижний слой асфальтобетонного покрытия и нанесли временную оранжевую разметку.

- Устройство верхнего слоя покрытия запланировано на 2020 год. Сейчас ведется строительство тротуаров, установка гранитного борта, подготовка и планировка полосы отвода под газон, также завершается монтаж опор освещения, - рассказал представитель подрядчика — замдиректора ООО «СамараТрансСтрой» Алексей Зотов.

Дорогу расширили на въезде на Кировский мост

Отметим, что в рамках ремонта на проспекте Кирова также обновили железнодорожные пути. На тех, которые расположены перпендикулярно дороге, заменили рельсошпальную решетку и установили резинокордовое покрытие. Те пути, которые пересекают дорогу по косой, рабочие подняли вровень с проезжей частью. Теперь проезд по ним должен стать комфортнее.

Напомним, что капитальный ремонт проспекта Кирова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» стартовал в мае 2019 года. Участок возле моста решили расширить, чтобы увеличить пропускную способность дороги. Планируется, что подрядчик завершит все работы в октябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU