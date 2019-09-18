2019-09-18T15:52:55+03:00
Спорт

Успешный дебют: женская баскетбольная «Самара» разгромила ногинский «Спартак-2»

Самарчанки обыграли противниц со счетом 69:26
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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Женская баскетбольная команда «Самара» провела свой первый матч. Во вторник, 17 сентября, они выступили на Кубке России в Красноярске против ногинского «Спартака-2». Этот дебют имел ошеломительный успех. Самарчанки обыграли своих противниц с разгромным счетом 69:26.

Команда из Ногинска смогла оказать сопротивление самарчанкам только в начале встречи, потом баскетболистки из 63 региона уверенно вырвались вперед. Автором первых набранных очков стала капитан «Самары» Яна Матвеева. После нее очками и подборами отметились и остальные участницы команды.

Как сообщает пресс-служба «Самары», следующий матч баскетболистки проведут в четверг, 19 сентября, против команды «Шахты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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