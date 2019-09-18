2019-09-18T16:34:42+03:00
Происшествия

В Самаре на Красноглинском шоссе водитель «Калины» на светофоре протаранил эвакуатор

Есть подозрение, что мужчина, который находился за рулем легковушки, был пьян
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ночной патруль СамараФото: Ночной патруль СамараФото: vk.com
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Днем в среду, 18 сентября, на Красноглинском шоссе в Самаре произошло ДТП. Там водитель автомобиля «Лада Калина» протаранил эвакуатор, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

По словам активистов «Ночного патруля», в аварии пострадал пассажир легковушки. Также они заподозрили, что водитель «Лады» был пьян. Судя по фотографиям с места ДТП, эвакуатор и иномарка, которую он перевозил, не пострадали, а вот у легкового автомобиля повреждены бампер и капот.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что автомобилист — 60-летний мужчина — отказался проходить медицинское освидетельствование. На него был составлен протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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