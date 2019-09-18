В Самарской области дадут квартиру девушке, которая в детстве осталась без родителей
В Нефтегорске сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению 22-летней местной жительницы. Она заявила, что нарушены ее жилищные права.
- Гражданка является лицом, оставшимся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. Её отец умер, а мать была лишена родительских прав, когда ребенку было полтора года, - сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Впоследствии девочка была помещена в социальный реабилитационный центр и передана на воспитание приемной семье. С 2015 года она состояла в списке детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда. Однако до сих пор жилье она от администрации района не получила.
Прокуратура обратилась в суд в защиту прав, свобод и законных интересов девушки с исковым заявлением о предоставлении благоустроенного жилого помещения. 16 сентября служители Фемиды удовлетворили исковые требования. Администрация теперь обязана предоставить заявительнице жилье по договору социального найма.
ИСТОЧНИК KP.RU