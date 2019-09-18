В Самарской области дадут квартиру девушке, которая в детстве осталась без родителей

СЕГОДНЯ 17:55 2019-09-18T18:07:19+03:00

В суде вступились за заявительницу Фото: из личного архива

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В Нефтегорске сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению 22-летней местной жительницы. Она заявила, что нарушены ее жилищные права.

- Гражданка является лицом, оставшимся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. Её отец умер, а мать была лишена родительских прав, когда ребенку было полтора года, - сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Впоследствии девочка была помещена в социальный реабилитационный центр и передана на воспитание приемной семье. С 2015 года она состояла в списке детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда. Однако до сих пор жилье она от администрации района не получила.

Прокуратура обратилась в суд в защиту прав, свобод и законных интересов девушки с исковым заявлением о предоставлении благоустроенного жилого помещения. 16 сентября служители Фемиды удовлетворили исковые требования. Администрация теперь обязана предоставить заявительнице жилье по договору социального найма.

ИСТОЧНИК KP.RU