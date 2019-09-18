В Самарской области на железнодорожных путях нашли труп мужчины без головы

СЕГОДНЯ 19:19 2019-09-18T19:19:46+03:00

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Вечером 17 сентября, в минувший вторник, в Сызрани произошло страшное ЧП. На 966 километре перегона "Сызрань-1 - Октябрьск" в районе улицы Магистральной машинист поезда увидел на обочине тело человека без головы. Он сразу заявил об том транспортную полицию.

- Правоохранители установили личность мужчины, тело которого нашли без головы на железнодорожных путях. Им оказался 49-летний житель Октябрьска, - сообщает КТВ-Луч.

Предположительно, мужчина погиб в результате наезда другого поезда. Какой это был состав и во сколько случилась трагедия - сейчас устанавливают стражи порядка. Следователи проводят проверку по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU