В Самарской области на железнодорожных путях нашли труп мужчины без головы
Вечером 17 сентября, в минувший вторник, в Сызрани произошло страшное ЧП. На 966 километре перегона "Сызрань-1 - Октябрьск" в районе улицы Магистральной машинист поезда увидел на обочине тело человека без головы. Он сразу заявил об том транспортную полицию.
- Правоохранители установили личность мужчины, тело которого нашли без головы на железнодорожных путях. Им оказался 49-летний житель Октябрьска, - сообщает КТВ-Луч.
Предположительно, мужчина погиб в результате наезда другого поезда. Какой это был состав и во сколько случилась трагедия - сейчас устанавливают стражи порядка. Следователи проводят проверку по факту происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU