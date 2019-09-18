2019-09-18T20:39:16+03:00
Общество

В Самаре нарушителей закона о семейно-родовых захоронениях хотят штрафовать

С таким предложением выступили депутаты на заседании в губдуме
Михаил ГОРЮНОВ
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Окончательного решения о штрафах в этой сфере пока не принятоОкончательного решения о штрафах в этой сфере пока не принятоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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18 сентября в Самарской губернской доме прошло заседание комитета по сельскому хозяйству. Среди прочего там обсудили вопрос о семейно-родовых захоронениях и административной ответственности за неисполнение закона в этой сфере.

Депутаты предложили внести в закон дополнение об административной ответственности за несоблюдение прописанных там правил. Ответственными планируют назначить чиновников, уполномоченных казенным учреждением, сообщают в правительстве.

Административные штрафы хотят назначить за: превышение общей площади участка для семейно-родовых захоронений; превышение максимального размера единого участка; предоставление участка на кладбище, на котором их не выделяют; выделение участка тому, у кого уже есть такой, но использованный не полностью.

Суммы штрафов разные в зависимости от статуса. Должностные лица - от 3 до 5 тысяч рублей. Юридические - от 50 до 70 тысяч рублей.

Решение о принятии закона будет приниматься после того, как будет изучена статистика и станет понятно, являются ли проблемой такие нарушение в законе о создании семейно-родовых захоронениях, который работает в Самарской области чуть больше года.

Между тем председатель комитета Александр Живайкин предложил принять закон в первом чтении. Народные избранники его поддержали. За основу планируется взять и опыт работы закона в других регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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