В Самаре нарушителей закона о семейно-родовых захоронениях хотят штрафовать
18 сентября в Самарской губернской доме прошло заседание комитета по сельскому хозяйству. Среди прочего там обсудили вопрос о семейно-родовых захоронениях и административной ответственности за неисполнение закона в этой сфере.
Депутаты предложили внести в закон дополнение об административной ответственности за несоблюдение прописанных там правил. Ответственными планируют назначить чиновников, уполномоченных казенным учреждением, сообщают в правительстве.
Административные штрафы хотят назначить за: превышение общей площади участка для семейно-родовых захоронений; превышение максимального размера единого участка; предоставление участка на кладбище, на котором их не выделяют; выделение участка тому, у кого уже есть такой, но использованный не полностью.
Суммы штрафов разные в зависимости от статуса. Должностные лица - от 3 до 5 тысяч рублей. Юридические - от 50 до 70 тысяч рублей.
Решение о принятии закона будет приниматься после того, как будет изучена статистика и станет понятно, являются ли проблемой такие нарушение в законе о создании семейно-родовых захоронениях, который работает в Самарской области чуть больше года.
Между тем председатель комитета Александр Живайкин предложил принять закон в первом чтении. Народные избранники его поддержали. За основу планируется взять и опыт работы закона в других регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU