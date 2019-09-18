2019-09-18T22:08:13+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель "Весты" врезался в иномарку и столб, в ДТП погибла его мать

Женщина находилась на пассажирском месте
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Последствия аварии оказались трагическимиПоследствия аварии оказались трагическимиФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 18 сентября, на Поволжском шоссе рядом с проходными завода ТОАЗ в Автограде произошло смертельное ДТП. Как сообщает "Патруль Тольятти", "Форд Фокус" остановился на перекрестке, чтобы повернуть налево и во время маневра иномарку по касательной задела "Лада Веста".

- Водитель "Лады" решил пойти на обгон. В итоге "Веста" зацепила иномарку, изменила траекторию движения и врезалась в опору освещения. Очевидцы сообщили, что водитель обгонял по встречной полосе, через сплошную линию разметки, двигался с высокой скоростью и перед ударом практически не использовал торможение, - отмечают в паблике.

28-летний водитель "Весты" получил травмы и был госпитализирован. Его 52-летняя мать, находившаяся на пассажирском сиденье, погибла. На месте происшествия работали полицейские и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Незрячий певец из Самары претендует на участие в "Евровидении"
В Самаре нарушителей закона о семейно-родовых захоронениях хотят штрафовать
Директор госпредприятия в Самаре обманул своих коллег на 6 миллионов рублей
В Самарской области на железнодорожных путях нашли труп мужчины без головы
В Тольятти возле жилого дома обнаружили труп школьника
В Самарской области дадут квартиру девушке, которая в детстве осталась без родителей
Самарские предприниматели впервые смогут размещать рекламные конструкции сроком на 10 лет
В Самаре на Красноглинском шоссе водитель «Калины» на светофоре протаранил эвакуатор
В Тольятти неудавшиеся наркосбытчики пытались дать взятку полицейскому и прогорели
Успешный дебют: женская баскетбольная «Самара» разгромила ногинский «Спартак-2»
От Элвиса Пресли до Билли Айлиш: тольяттинцам расскажут об истории популярной музыки
Билеты на матч «Крылья Советов» – «Тамбов» 28 сентября на «Самара Арене»: цены, где купить
Самара вошла в топ-10 городов с самыми высокомерными людьми
Николай Игнатьев: «Союз работодателей Самарской области при поддержке Губернатора станет стратегической точкой роста»
В Самаре на ремонтируемом участке проспекта Кирова открыли четырехполосное движение
Депутаты губдумы предложили предоставлять лесные участки в аренду без торгов для отдыха и туризма
Самара собирается снабжать страны Европы какао-порошком
В Тольятти 8-летний мальчик угодил под колеса «Весты»
В Самаре десятки клещей атаковали на прогулке домашнюю собаку
МЧС: на Самарскую область обрушится сильный дождь и шквалистый ветер до 25 м/с
На трассе в Самарской области неизвестный насмерть сбил мужчину и уехал
Гибнут дикие животные: самарских водителей попросили не лихачить на трассах в темное время суток