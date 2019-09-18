В Тольятти водитель "Весты" врезался в иномарку и столб, в ДТП погибла его мать

18 Сент. 22:07 2019-09-18T22:08:13+03:00

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Сегодня утром, 18 сентября, на Поволжском шоссе рядом с проходными завода ТОАЗ в Автограде произошло смертельное ДТП. Как сообщает "Патруль Тольятти", "Форд Фокус" остановился на перекрестке, чтобы повернуть налево и во время маневра иномарку по касательной задела "Лада Веста".

- Водитель "Лады" решил пойти на обгон. В итоге "Веста" зацепила иномарку, изменила траекторию движения и врезалась в опору освещения. Очевидцы сообщили, что водитель обгонял по встречной полосе, через сплошную линию разметки, двигался с высокой скоростью и перед ударом практически не использовал торможение, - отмечают в паблике.

28-летний водитель "Весты" получил травмы и был госпитализирован. Его 52-летняя мать, находившаяся на пассажирском сиденье, погибла. На месте происшествия работали полицейские и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU