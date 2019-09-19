В Тольятти на бульваре Татищева полыхали две отечественные легковушки и иномарка

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-19T09:03:16+03:00

Пожар начался с "Ларгуса", потом огонь перекинулся на еще две машины

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В ночь на четверг, 19 сентября, в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. Там на бульваре Татищева, в районе дома № 22 загорелись автомобили.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 00:44. На место выезжали 7 пожарных. Горел автомобиль "Лада Ларгус", также огонь повредил "Шевроле" и "Гранту", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные локализовали возгорание в 00:58, а полностью его потушили в 01:07. По словам очевидцев, "Ларгус" выгорел полностью. Информации о пострадавших нет. Причину пожара и ущерб от него сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU