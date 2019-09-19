2019-09-19T10:07:01+03:00
Происшествия

В Самарской области разбойник с ножом забрался в дом к пенсионерке и отобрал у нее припасенные на дрова деньги

Добычей молодого человека стали более 10 тысяч рублей, часть их он потратил на спиртное
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Преступник пробрался в дом и в темноте поджидал, когда женщина вернется домойПреступник пробрался в дом и в темноте поджидал, когда женщина вернется домойФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 16 сентября, в Приволжском районе произошло нападение на 61-летнюю местную жительницу. Неизвестный около 5 часов утра забрался в дом пенсионерки и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Женщина не стала спорить с грабителем и отдала ему более 10 тысяч рублей. Сразу после этого преступник ушел.

Полицейские, опросив местных жителей, выяснили, что о наличии о пенсионерки денег знала ее знакомая. Женщина рассказала подруге, что сын прислал их для покупки дров на зиму. Та, в свою очередь, поделилась этим со своей дочерью. В дальнейшем эта информация дошла до знакомого девушки, который ранее был неоднократно судим за тяжкие имущественные преступления.

- Предполагаемым преступником оказался 28-летний местный житель. Полицейские устроили засаду и задержали его на одной из улиц села Приволье. Молодой человек признал свою вину и рассказал, что часть денег успел потратить на спиртное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас молодой человек находится под стражей. Что касается похищенных денег, а их после трат преступника осталось 10050 рублей, то их вернули пенсионерке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Может ухудшиться криминогенная обстановка»: самарскому омбудсмену не понравилось закрытие ночлежки для бездомных в Запанском
Оштрафовали за елки: «Ярмарки Самары» не имели право организовывать хвойные базары
Судебные приставы заставили жительницу Самары пустить бывшего супруга в квартиру
«Часом позже – и пострадал бы ребенок»: рухнувшее во время урагана в Самаре дерево расплющило «Приору»
В Самаре экс-начальница отдела судебных приставов приукрасила результаты своей работы и попала под суд
Во время урагана в Самаре дерево снесло балкон жилого дома
В Самаре из-за падения дерева на Мичурина автобусы пустили в объезд
Ураган в Самаре прямо сейчас: жертвы, разрушения и последствия
В Самаре из-за падения дерева пострадал 34-летний мужчина
Движение перекрыто: в Самаре на Мичурина упавшее дерево оборвало контактную сеть трамваев
В Тольятти на бульваре Татищева полыхали две отечественные легковушки и иномарка
В Тольятти водитель "Весты" врезался в иномарку и столб, в ДТП погибла его мать
Незрячий певец из Самары претендует на участие в "Евровидении"
В Самаре нарушителей закона о семейно-родовых захоронениях хотят штрафовать