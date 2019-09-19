В Самарской области разбойник с ножом забрался в дом к пенсионерке и отобрал у нее припасенные на дрова деньги

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-19T10:07:01+03:00

Преступник пробрался в дом и в темноте поджидал, когда женщина вернется домой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Добычей молодого человека стали более 10 тысяч рублей, часть их он потратил на спиртное

Изменить размер текста: A A

В минувший понедельник, 16 сентября, в Приволжском районе произошло нападение на 61-летнюю местную жительницу. Неизвестный около 5 часов утра забрался в дом пенсионерки и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Женщина не стала спорить с грабителем и отдала ему более 10 тысяч рублей. Сразу после этого преступник ушел.

Полицейские, опросив местных жителей, выяснили, что о наличии о пенсионерки денег знала ее знакомая. Женщина рассказала подруге, что сын прислал их для покупки дров на зиму. Та, в свою очередь, поделилась этим со своей дочерью. В дальнейшем эта информация дошла до знакомого девушки, который ранее был неоднократно судим за тяжкие имущественные преступления.

- Предполагаемым преступником оказался 28-летний местный житель. Полицейские устроили засаду и задержали его на одной из улиц села Приволье. Молодой человек признал свою вину и рассказал, что часть денег успел потратить на спиртное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас молодой человек находится под стражей. Что касается похищенных денег, а их после трат преступника осталось 10050 рублей, то их вернули пенсионерке.

ИСТОЧНИК KP.RU