В Самарской области разбойник с ножом забрался в дом к пенсионерке и отобрал у нее припасенные на дрова деньги
В минувший понедельник, 16 сентября, в Приволжском районе произошло нападение на 61-летнюю местную жительницу. Неизвестный около 5 часов утра забрался в дом пенсионерки и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Женщина не стала спорить с грабителем и отдала ему более 10 тысяч рублей. Сразу после этого преступник ушел.
Полицейские, опросив местных жителей, выяснили, что о наличии о пенсионерки денег знала ее знакомая. Женщина рассказала подруге, что сын прислал их для покупки дров на зиму. Та, в свою очередь, поделилась этим со своей дочерью. В дальнейшем эта информация дошла до знакомого девушки, который ранее был неоднократно судим за тяжкие имущественные преступления.
- Предполагаемым преступником оказался 28-летний местный житель. Полицейские устроили засаду и задержали его на одной из улиц села Приволье. Молодой человек признал свою вину и рассказал, что часть денег успел потратить на спиртное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас молодой человек находится под стражей. Что касается похищенных денег, а их после трат преступника осталось 10050 рублей, то их вернули пенсионерке.
ИСТОЧНИК KP.RU