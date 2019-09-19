2019-09-19T12:06:59+03:00
Общество

Во время урагана в Самаре дерево снесло балкон жилого дома

Ураган в Самаре 19 сентября не только повредил дороги и линии электропередач, но и частично разрушил здание
Ольга НОВИКОВА
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Рухнувшее дерево серьезно повредило зданиеРухнувшее дерево серьезно повредило здание
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Во время урагана в Самаре 19 сентября жертвами стихии стали не только машины, дороги и коммуникации, но и жилые дома. В доме по адресу Ташкентский переулок, 65а, рухнувшее дерево снесло балкон. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Ладно машины, сегодня снесло балкон в доме, где живут мои родственники, - поделилась самарчанка Юлия Черкасова. – На него упало дерево.

На фото видно, что двухэтажное здание в результате разгула стихии получило серьезные пловреждения. К частью, жильцы при этом не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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