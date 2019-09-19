2019-09-19T12:05:30+03:00
Общество

«Часом позже – и пострадал бы ребенок»: рухнувшее во время урагана в Самаре дерево расплющило «Приору»

Ураган в Самаре 19 сентября стал причиной множественных повреждений машин
Ольга НОВИКОВА
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Для хозяев многих авто в Самаре утро 19 сентября не было добрымДля хозяев многих авто в Самаре утро 19 сентября не было добрым
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Продолжают поступать сведения о новых жертвах урагана в Самаре 19 сентября. Прямо сейчас в соцсетях самарцы жалуются на поваленные деревья, жертвами которых становятся автомобили. В одном из самарских дворов дерево буквально расплющило «Приору». Лишь по счастливой случайности не пострадали хозяева с маленьким ребенком

- Наш с женой приорик, - написал Руслан Верк. - Ждем соответственные инстанции. Дерево в 6 утра упало. Все живы,никто кроме автомобиля не пострадал. Сказать что расстроились - не то слово…. Жена утром ребенка в садик отвозит, хорошо, что упало не часом позже.

Напомним, из-за разгула стихии на дорогах города образовались многочисленные пробки, виной которым стали в том числе упавшие на дорогу деревья. Горожане сообщают о поваленных деревьях на Ерошевского, на Зубчаниновском шоссе, в районе завода Экран, на Вольской, Карла Маркса, на пересечении Ульяновской/Арцыбушевской. Во многих местах деревья упали прямо на машины, серьезно повредив их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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