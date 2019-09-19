2019-09-19T12:02:06+03:00
Общество

Судебные приставы заставили жительницу Самары пустить бывшего супруга в квартиру

Женщина после развода коварно сменила замки на входной двери
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарчанка после развода не захотела делить квартиру с бывшим мужемСамарчанка после развода не захотела делить квартиру с бывшим мужемФото: архив "КП"
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Житель Самары после развода едва не оказался на улице. Дело в том, что его бывшая жена решила не делиться с ним квартирой и сменила замки. Попасть в свое жилище мужчине удалось только благодаря судебным приставам.

- Самарец обратился в суд, чтобы решить квартирный вопрос. Служители Фемиды поддержали его и обязали женщину не мешать бывшему супругу пользоваться жильем. Новый комплект ключей она отдала ему только в присутствии судебных приставов, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

По данным ведомства, сначала с женщиной была проведена разъяснительная беседа, но она не помогла. В результате в отношении нее был составлен протокол по статье "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера", а также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Только после этого самарчанка исполнила решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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