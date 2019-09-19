Оштрафовали за елки: «Ярмарки Самары» не имели право организовывать хвойные базары

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-19T12:21:41+03:00

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Арбитражный суд Поволжского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу МП «Ярмарки Самары» и оставил в силе решение суда, признающее, что елочные базары прошлой зимой в Самаре были организованы с нарушениями. Непорядок в действиях городской администрации и МП «Ярмарки Самары» обнаружило Самарское УФАС. Выяснилось, что по устному соглашению мэрия передала муниципальному предприятию полномочия по организации хвойных базаров прошлой зимой, хотя по закону делать этого не имела права.

- Администрация Самары размещала информацию о начале приема заявлений на торговлю хвойными деревьями, указывая, что заявления принимает МП «Ярмарки Самары», - пояснили в антимонопольном ведомстве. – А муниципальное предприятие заключало договоры и самостоятельно устанавливало за это плату в размере 9700 рублей. Эта схема не соответствует действующему законодательству.

Мэрия с доводами УФАС не согласилась, однако суд встал на сторону антимонопольной службы. В результате МП «Ярмарки Самары» оштрафовали на 100 тысяч рублей, еще 20 тысяч заплатил ответственный за нарушение сотрудник.

ИСТОЧНИК KP.RU