В Самаре 125 пассажиров несколько часов ждали вылета самолета в Москву

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-19T14:42:12+03:00

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В четверг, 19 сентября, в аэропорту Курумоч задержали вылет рейса Самара — Москва авиакомпании «Алроса». Самолет должен был отправиться в столицу в 10:45, но вылет перенесли.

- На этот рейс были зарегистрированы 125 пассажиров, в том числе 2 детей в возрасте до 12 лет, один ребенок в возрасте до 2 лет и 72 пассажира, которые летели транзитом из Мирного, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, вылет из-за позднего прибытия судна в Самару отложили до 19:45. На это время всех пассажиров обеспечили едой и питьем. Между тем, согласно онлайн-табло аэропорта Курумоч, самолет уже вылетел. Он отправился в столицу в 14:51.

ИСТОЧНИК KP.RU