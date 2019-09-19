В Самаре из 6 автобусных маршрутов уберут кондукторов

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-19T16:17:39+03:00

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В Самаре с некоторых автобусных маршрутов уберут кондукторов. Правда, сделают это не навсегда, а пока только в тестовом режиме. Там хотят опробовать бескондукторную систему оплаты проезда.

- Данная схема будет введена на шести городских маршрутах с низким пассажиропотоком - это автобусы № 3, 13, 55, 76, 78, 79. Плату за проезд в них будет принимать водитель. Прием наличных и безналичных средств будет осуществляться при входе через переднюю дверь, - сообщили в пресс-службе компании «СамараАвтоГаз».

По словам представителей перевозчика, новый формат оплаты проезда в автобусах позволит также проверить качество обилечивания пассажиров. Ранее на этих шести маршрутах были выявлены случаи невыдачи билетов кондукторами.

ИСТОЧНИК KP.RU