2019-09-19T15:24:23+03:00
Общество

В Самаре собираются построить новый двухполосный мост

Путепровод хотят проложить через реку Сок
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новый мост хотят проложить параллельно существующемуНовый мост хотят проложить параллельно существующемуФото: Яндекс.Карты
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В Самаре собираются построить еще один мост. Его проложат в районе Красноглинского шоссе через реку Сок. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области.

Предполагается, что мост будет двухполосный. Его разместят параллельно существующему мосту. Когда именно стартует строительство нового путепровода, пока не известно.

Сообщается, что под возведение моста изъяли участок земли площадью более 130 квадратных метров на правом берегу реки Сок в поселке Волжский. Планируется, что деньги на реализацию проекта поступят из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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