В Самарской области стартует подготовка к осеннему призыву 2019 года

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-19T15:40:49+03:00

Осенний призыв в Самарской области стартует 1 октября и продлится до 31 декабря Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В регионе начали работу по созданию призывной комиссии и сборного пункта призывников

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В Самарской области начинается подготовка к осеннему призыву в армию. Он стартует 1 октября и продлится до 31 декабря.

- Создать призывную комиссию Самарской области по призыву граждан РФ на военную службу в октябре — декабре 2019 года. Рекомендовать военному комиссариату создать временный штат сборного пункта в Сызрани, - говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте областного правительства.

Уже скоро призывникам Самарской области начнут приходить повестки. После их получения им нужно будет пройти медкомиссию. После того, как все необходимые процедуры будут пройдены, молодых людей будут ждать торжественные проводы в армию. Их устроят на сборном пункте в Сызрани 18 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU